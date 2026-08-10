Бывший главный тренер «Зенита» Петржела высказался о домашнем поражении «сине-бело-голубых» от «Родины»
Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела высказался о домашнем поражении «сине-бело-голубых» от «Родины» (1:2) в третьем туре Российской Премьер-Лиги (РПЛ). Об этом пишет Metaratings.ru.
По его словам, поражение от новичка лиги в домашнем матче — это настоящий позор. Он отметил, что не имеет прямого отношения к клубу, поэтому ему сложно делать какие-либо выводы. Однако Петржела подчеркнул, что смена тренера — самый эффективный способ внести изменения.
Команда под руководством Сергея Семака, набравшая шесть очков, занимает вторую строчку в турнирной таблице. В следующем туре, который состоится 16 августа, действующий чемпион России примет на своём поле московское «Динамо». Начало матча запланировано на 14:30 по московскому времени.
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