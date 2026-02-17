Бывший голкипер «Зенита» высказался о продаже пива на стадионах
Бородин о продаже пива на стадионах: «Не вижу в этом пропаганды»
Бывший голкипер «Зенита» и экс-наставник «Сочи» Дмитрий Бородин высказался о запрете пива на российских футбольных аренах.
Он напомнил, что во время чемпионата мира 2018 года продажу напитка разрешили, при этом серьезных инцидентов не случилось. По его мнению, разговоры о «пропаганде» распития на стадионах являются неубедительными.
«Пиво ведь на трибунах пьют, а не на поле. Не вижу в этом пропаганды. В театрах пить можно, а на стадионах нельзя. Почему так?» — задался вопросом Бородин в беседе с Metaratings.ru.
Запрет на продажу и употребление пива на стадионах и рядом с ними действует в России с 1 января 2005 года — его вводили как меру безопасности и борьбы с хулиганством, фактически приравняв пиво к крепкому алкоголю. Исключения делались на ЧМ-2018 и Евро-2020. В 2025 году тема возможного возвращения пива на арены вновь активно обсуждалась на фоне соответствующего законопроекта.