Бывший голкипер «Зенита» высказался о продаже пива на стадионах

17 февраля 2026, 12:01

Бородин о продаже пива на стадионах: «Не вижу в этом пропаганды»

Фото: istockphoto/IL21

Бывший голкипер «Зенита» и экс-наставник «Сочи» Дмитрий Бородин высказался о запрете пива на российских футбольных аренах.





Он напомнил, что во время чемпионата мира 2018 года продажу напитка разрешили, при этом серьезных инцидентов не случилось. По его мнению, разговоры о «пропаганде» распития на стадионах являются неубедительными.





«Пиво ведь на трибунах пьют, а не на поле. Не вижу в этом пропаганды. В театрах пить можно, а на стадионах нельзя. Почему так?» — задался вопросом Бородин в беседе с Metaratings.ru.