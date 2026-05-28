Экс-главный тренер сборной России отреагировал на решение IIHF допустить россиян

28 мая 2026, 13:47

Тренер Плющев о решении IIHF допустить россиян: русофобия всех достала

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев прокомментировал решение дисциплинарного совета IIHF аннулировать недопуск российских хоккейных команд к турнирам сезона-2026/27. По его словам, на изменение позиции международной федерации повлияла общая атмосфера в мировом спорте.





Эксперт отметил, что спортивная общественность включает не только «некоторые великие спортивные республики», но и другие страны, в том числе зарубежные, которые положительно относятся к России. Его цитирует Metaratings.ru.





«Возможно, с этим связана общая тенденция на допуск наших спортсменов, потому что оголтелая русофобия всех достала», — произнес Плющев.