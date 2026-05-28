Достижения.рф

Экс-главный тренер сборной России отреагировал на решение IIHF допустить россиян

Тренер Плющев о решении IIHF допустить россиян: русофобия всех достала
Фото: istockphoto/master1305

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев прокомментировал решение дисциплинарного совета IIHF аннулировать недопуск российских хоккейных команд к турнирам сезона-2026/27. По его словам, на изменение позиции международной федерации повлияла общая атмосфера в мировом спорте.



Эксперт отметил, что спортивная общественность включает не только «некоторые великие спортивные республики», но и другие страны, в том числе зарубежные, которые положительно относятся к России. Его цитирует Metaratings.ru.

«Возможно, с этим связана общая тенденция на допуск наших спортсменов, потому что оголтелая русофобия всех достала», — произнес Плющев.
При этом собеседник указал, что из-за уже сверстанного международного календаря технически вернуть российские сборные на соревнования сейчас невозможно. Вместе с тем он не исключает допуск, начиная с сезона-2027/28.
Никита Кротов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0