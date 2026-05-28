В КХЛ высказались о решении IIHF отменить недопуск россиян к сезону — 2026/27

28 мая 2026, 12:55

Вице-президент Каменский: в IIHF поняли неполноценность турниров без россиян

Вице-президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Валерий Каменский прокомментировал решение дисциплинарного совета Международной федерации хоккея (IIHF) отменить недопуск сборных России к турнирам сезона-2026/27. Его слова приводят спортивные обозреватели.





При этом в Федерации хоккея России (ФХР) отметили, что аннулирование предыдущего решения совета IIHF не означает автоматического возвращения российских команд на международную арену. Окончательное решение о допуске будет приниматься в соответствии с регламентом IIHF.





«В IIHFпоняли, что турниры без России неполноценные. Без нашей сборной все крупные международные соревнования неинтересные. Лёд тронулся. Надеюсь, что это решение получит продолжение и будет утверждено», — цитирует Каменского Metaratings.ru.