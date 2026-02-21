IIHF может поговорить о возвращении россиян на турниры в ноябре-декабре

21 февраля 2026, 12:32

Фото: istockphoto/gorodenkoff

В IIHF могут вернуться к обсуждению возможного допуска российских и белорусских команд к международным соревнованиям в ноябре–декабре 2026 года. Об этом ТАСС сообщил вице-президент Международной федерации хоккея Боб Николсон.





Сборные России и Белоруссии отстранили от участия в турнирах под эгидой IIHF с 2022 года. В декабре 2025-го исполком МОК рекомендовал международным федерациям допускать российских и белорусских спортсменов к юношеским соревнованиям с флагом и гимном — как в индивидуальных, так и в командных видах спорта.





«Следующее обсуждение этого вопроса, возможно, будет в ноябре-декабре этого года», — прокомментировал собеседник.