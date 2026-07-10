Бывший игрок «Локомотива» назвал победителя ЧМ-2026
Футболист Идову: на ЧМ-2026 победит Франция
Бывший защитник московского «Локомотива» Брайан Идову назвал сборную Франции фаворитом чемпионата мира, отдав предпочтение команде Дидье Дешама в споре с Испанией. Об этом стало известно 10 июля.
При этом он подчеркнул, что определять лучшего игрока турнира стоит уже по его окончании, поскольку претендентов на звание сильнейшего сейчас слишком много. Спикера цитирует Metaratings.ru.
«Победитель ЧМ? Я бы выбирал между Испанией и Францией. Обе команды очень сильные. Если выбирать одну команду, то поставил бы на Францию», — произнес Идову.
Накануне сборная Франции обыграла Марокко и стала первой полуфиналисткой турнира. 14 июля команда Дешама встретится с победителем пары Испания — Бельгия за выход в финал. Матч между испанцами и бельгийцами состоится сегодня, 10 июля, и начнется в 22:00 по московскому времени.