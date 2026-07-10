Бывший игрок «Локомотива» назвал победителя ЧМ-2026

10 июля 2026, 13:25

Футболист Идову: на ЧМ-2026 победит Франция

Фото: istockphoto/bildobjektiv

Бывший защитник московского «Локомотива» Брайан Идову назвал сборную Франции фаворитом чемпионата мира, отдав предпочтение команде Дидье Дешама в споре с Испанией. Об этом стало известно 10 июля.





При этом он подчеркнул, что определять лучшего игрока турнира стоит уже по его окончании, поскольку претендентов на звание сильнейшего сейчас слишком много. Спикера цитирует Metaratings.ru.





«Победитель ЧМ? Я бы выбирал между Испанией и Францией. Обе команды очень сильные. Если выбирать одну команду, то поставил бы на Францию», — произнес Идову.