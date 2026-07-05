Футболист Тарасов назвал сборную, которая «приятно шокировала» его на ЧМ-2026
Футболист Тарасов: Кабо-Верде приятно удивила на ЧМ-2026 и достойна 1/8 финала
Бывший полузащитник сборной России Дмитрий Тарасов поделился впечатлениями от выступления национальной команды Кабо-Верде на чемпионате мира 2026 года.
В беседе с Metaratings.ru спортсмен отметил, что смотрел матч Кабо-Верде против Аргентины.
«ЧМ-2026 удивляет — все сборные научились играть в футбол. Все умеют обороняться. Все прокачали физические данные. Слабых и проходных команд нет. Сборная Кабо-Верде приятно удивила. Ей можно только похлопать и пожелать удачи на следующих чемпионатах мира», — заявил Дмитрий.Тарасов выразил надежду увидеть «синих акул» как минимум в 1/8 финала будущих мировых первенств. Футболист считает, что уровень исполнителей в этой сборной достаточно высок, и пожелал коллективу удачи.
Сборная Кабо-Верде завершила групповой этап ЧМ-2026 с тремя очками и заняла вторую строчку в квартете H. В стадии 1/16 финала африканцы уступили Аргентине со счётом 2:3.