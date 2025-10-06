Бразильский защитник Жоао Виктор: я счастлив в ЦСКА

06 октября 2025, 17:42

Фото: iStock/matimix

Защитник московского ЦСКА Жоао Виктор поделился впечатлениями от первых месяцев в российском клубе после перехода из «Васко да Гама» летом 2025 года. По словам 27-летнего бразильца, он счастлив находится в команде.





Как отметил Виктор, он чувствует себя очень хорошо, пусть и до сих пор адаптируется. На состояние не влияет и то, что сейчас он играет ближе к левому флангу, хотя обычно действует немного правее. ​





«Мы побеждаем, идём на первом месте, поэтому я очень счастлив в ЦСКА», — заявил Жоао Виктор в беседе с Metaratings.ru.