Бразильский защитник Жоао Виктор: я счастлив в ЦСКА
Защитник московского ЦСКА Жоао Виктор поделился впечатлениями от первых месяцев в российском клубе после перехода из «Васко да Гама» летом 2025 года. По словам 27-летнего бразильца, он счастлив находится в команде.
Как отметил Виктор, он чувствует себя очень хорошо, пусть и до сих пор адаптируется. На состояние не влияет и то, что сейчас он играет ближе к левому флангу, хотя обычно действует немного правее.
«Мы побеждаем, идём на первом месте, поэтому я очень счастлив в ЦСКА», — заявил Жоао Виктор в беседе с Metaratings.ru.
С момента перехода в ЦСКА Виктор успел провести 7 матчей в составе армейцев, не отметившись голами или результативными передачами. Тем не менее тренерский штаб ценит его за надёжную игру в обороне. По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет 5 миллионов евро.
После 11 туров Российской Премьер-Лиги (РПЛ) ЦСКА уверенно лидирует в турнирной таблице с 24 очками, опережая ближайших преследователей.