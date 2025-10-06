Главный тренер «Спартака» остаётся на посту, пока клуб ищет нового наставника

06 октября 2025, 19:12

«Спартак» пока не увольняет Станковича из-за отсутствия согласованной замены

Фото: Instagram* / @fcsm_official

Московский «Спартак» пока не расстаётся с главным тренером Деяном Станковичем, хотя в клубе понимают необходимость возможного расставания.