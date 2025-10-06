Главный тренер «Спартака» остаётся на посту, пока клуб ищет нового наставника
Московский «Спартак» пока не расстаётся с главным тренером Деяном Станковичем, хотя в клубе понимают необходимость возможного расставания.
Как сообщает Metaratings.ru, решение оставить сербского специалиста связано с тем, что нет согласованной и готовой принять команду кандидатуры на его место, устраивающей совет директоров.
По информации источника, спортивный директор «Спартака» Франсис Кахигао ведёт переговоры с несколькими потенциальными претендентами на пост главного тренера. До того момента, пока не будет выбран финальный кандидат, Станкович сохраняет свои обязанности.
Станкович возглавил «Спартак» в мае 2024 года. 25 мая 2025 года стороны продлили контракт, который действует до лета 2027 года. На данный момент после 11 туров сезона РПЛ «Спартак» набрал 18 очков и занимает шестое место в турнирной таблице.
Читайте также: