Нападающий «Зенита» Кассьерра: В ближайшее время мы исправим турнирное положение

02 октября 2025, 18:05

Фото: iStock/gorodenkoff

Нападающий «Зенита» Матео Кассьерра заявил, что в ближайшее время команда исправит положение в турнирной таблице. Напомним, клуб находится на четвертом месте после десяти туров РПЛ.





По словам Кассьерры, команда находится не на том месте, которого заслуживает. Игрок отметил, много очков «Зенит» подарил соперникам в прошедших матчах, а до победы над «Краснодаром» клуб не мог выиграть в выездных играх.





«Очень надеюсь, что этот успех в Краснодаре сломал не самую положительную тенденцию. Надеюсь, это поворотный момент к последующим успехам, и мы в ближайшее время исправим турнирное положение. Вернёмся на то место, где привыкли быть», — сказал Кассьерра в интервью для Metaratings.ru.