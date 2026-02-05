Тренер «Сочи» ответил, что нужно команде для того, чтобы остаться в РПЛ
Тренер команды «Сочи» Осинькин: мы должны сделать всё, чтобы остаться в РПЛ
Главный тренер «Сочи» Игорь Осинькин поделился подробностями подготовки команды на зимних сборах, рассказал о ситуации с возможными переходами и оценил турнирное положение южан в РПЛ.
Как пишет Metaratings.ru, по словам Осинькина, сейчас штаб решает текущие задачи и действует без спешки. В товарищеской встрече с «Факелом» (2:2) состав активно ротировали, а во втором тайме шанс получили молодые игроки. Тренер подчеркнул, что команда работает по плану и сосредотачивается на исправлении внутренних деталей, которые требуют внимания.
«Мы должны сделать всё, чтобы остаться в РПЛ. Готовимся к этому», — прокомментировал Осинькин.
После 18 туров «Сочи» набрал 9 очков и занимает 16-е место. В 19-м туре команда сыграет дома со «Спартаком» — матч пройдёт 1 марта и начнётся в 16:30 по московскому времени.