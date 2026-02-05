Тренер «Сочи» ответил, что нужно команде для того, чтобы остаться в РПЛ

05 февраля 2026, 17:02

Тренер команды «Сочи» Осинькин: мы должны сделать всё, чтобы остаться в РПЛ

Фото: istockphoto/Rafa Jodar

Главный тренер «Сочи» Игорь Осинькин поделился подробностями подготовки команды на зимних сборах, рассказал о ситуации с возможными переходами и оценил турнирное положение южан в РПЛ.





Как пишет Metaratings.ru, по словам Осинькина, сейчас штаб решает текущие задачи и действует без спешки. В товарищеской встрече с «Факелом» (2:2) состав активно ротировали, а во втором тайме шанс получили молодые игроки. Тренер подчеркнул, что команда работает по плану и сосредотачивается на исправлении внутренних деталей, которые требуют внимания.





«Мы должны сделать всё, чтобы остаться в РПЛ. Готовимся к этому», — прокомментировал Осинькин.