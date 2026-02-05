«Локомотив» продолжает переговоры с защитником Фассоном о новом контракте
«Локомотив» продолжает переговоры с защитником Лукасом Фассоном о новом контракте. Действующее соглашение действует до конца июня.
Как сообщает Metaratings.ru, клуб предложил бразильцу несколько вариантов соглашения — на три или четыре года, однако договориться сторонам пока не удалось. В ближайшее время «Локо» может направить игроку обновлённое предложение.
Действующий контракт Фассона рассчитан до 30 июня 2026 года. В текущем сезоне 24-летний защитник провёл 20 матчей во всех турнирах и отдал две голевые передачи. Transfermarkt оценивает его стоимость в четыре миллиона евро.
После 18 туров РПЛ «Локомотив» занимает третье место, набрав 37 очков. Следующий матч команда проведёт 28 февраля дома против «Пари НН», начало — в 17:00 по московскому времени.
