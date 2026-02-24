Экс-хавбек сборной России назвал причину удаления Головина

24 февраля 2026, 13:48

Футболист Семшов: Головина удаляют по стечению обстоятельств

Фото: istockphoto/Pixfly

Бывший полузащитник сборной России и московского «Динамо» Игорь Семшов считает, что две красные карточки Александра Головина в составе «Монако» — скорее результат стечения обстоятельств, а не закономерность.





В нынешнем сезоне Головин провёл за клуб 26 матчей, забил два мяча и отдал пять голевых передач. При этом в феврале 2026 года 29-летнего россиянина дважды подряд удаляли с поля.





«Две красные карточки Головина — это стечение обстоятельств. Такое случается», — прокомментировал Семшов Metaratings.ru.