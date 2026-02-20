Экс-хавбек «Манчестер Юнайтед» оценил зимнее трансферное окно ЦСКА

20 февраля 2026, 11:20

Футболист Канчельскис: у ЦСКА лучшее зимнее трансферное окно

Фото: istockphoto/NiseriN

Бывший хавбек «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис считает, что наиболее убедительно на зимнем трансферном рынке в РПЛ сработал ЦСКА.





В нынешний зимний трансфер армейцы оформили переходы Дмитрия Баринова из «Локомотива», Данила Козлова из «Краснодара», Лусиано Гонду из «Зенита» и Максима Воронова из «Урала», а также подписали свободным агентом Матеуса Рейса. Последний ранее выступал за лиссабонский «Спортинг».





«На мой взгляд, лучше всего это зимнее трансферное окно провёл ЦСКА. Они больше всех поработали», — прокомментировал собеседник Metaratings.ru.