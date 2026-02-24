Бывший защитник «Спартака» назвал лучшего российского игрока ХХI века
Бывший защитник «Спартака» Фёдор Кудряшов назвал Андрея Аршавина лучшим российским футболистом XXI века.
Ранее обозреватели провели опрос среди журналистов, представителей ведущих СМИ и комментаторов Матч ТВ и Okko, чтобы определить лучшего российского футболиста первой четверти XXI века. Победителем голосования стал Андрей Аршавин.
«Я согласен, что Аршавин — лучший игрок России в ХХI веке», — прокомментировал Кудряшов Metaratings.ru.
Аршавин — один из лидеров «Зенита» и сборной России, ключевой игрок в победной кампании клуба в Кубке УЕФА-2008 и в бронзовом выступлении национальной команды на Евро-2008.