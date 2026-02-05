Бывший министр спорта РФ высказался об успехах российских спортсменов на ОИ-2026

05 февраля 2026, 12:45

Колобков: меня не увлекает открытие ОИ-2026

Фото: istockphoto/fotofritz16

Бывший министр спорта России Павел Колобков признался, что почти не думает о возможных успехах россиян на зимней Олимпиаде-2026 в Италии.





Также он отметил, что церемонию открытия смотреть не планирует, поскольку это его не увлекает. ОИ-2026 пройдут с 6 по 22 февраля в Милане и Кортине-д’Ампеццо.





«На Олимпиаде практически не будет россиян, а я люблю смотреть соревнования только тогда, когда участвуют наши спортсмены», — сказал собеседник Metaratings.ru.