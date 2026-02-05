Бывший министр спорта РФ высказался об успехах российских спортсменов на ОИ-2026
Колобков: меня не увлекает открытие ОИ-2026
Бывший министр спорта России Павел Колобков признался, что почти не думает о возможных успехах россиян на зимней Олимпиаде-2026 в Италии.
Также он отметил, что церемонию открытия смотреть не планирует, поскольку это его не увлекает. ОИ-2026 пройдут с 6 по 22 февраля в Милане и Кортине-д’Ампеццо.
«На Олимпиаде практически не будет россиян, а я люблю смотреть соревнования только тогда, когда участвуют наши спортсмены», — сказал собеседник Metaratings.ru.
На Олимпийских играх 2026 года выступят 13 российских спортсменов, получивших нейтральный статус: фигуристы Пётр Гуменник и Аделия Петросян, лыжники Савелий Коростелёв и Дарья Непряева, ски-альпинист Никита Филиппов, шорт-трекисты Иван Посашков и Алёна Крылова, конькобежки Ксения Коржова и Анастасия Семёнова, саночники Дарья Олесик и Павел Репилов, а также горнолыжники Семён Ефимов и Юлия Плешкова.