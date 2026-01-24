«МОК правильно сделал»: Депутат о недопуске россиян к церемонии открытия ОИ-2026
Журова: недопуск россиян к церемонии открытия ОИ-2026 даст лучше подготовиться
Депутат Госдумы Светлана Журова поддержала решение МОК не допускать нейтральных спортсменов до церемонии открытия Игр-2026, отметив, что это даже пойдет им на пользу. Ее цитирует РИА Новости.
По словам Журовой, участие в открытии без флага и гимна вызвало бы лишние вопросы и споры, поэтому «смысла нет». Атлетам лучше сосредоточиться на тренировках и подготовке к стартам, считает парламентарий.
«Лучше ребята будут спокойно тренироваться и готовиться. Так что МОК даже правильно сделал, что не допустил», — прокомментировала собеседница.Она также напомнила, что многие спортсмены и так пропускают церемонию открытия. Чаще туда идут тренеры и руководители, а участникам соревнований нередко нужно выступать уже на следующий день.
Ранее стало известно, что россияне не будут участвовать в открытии Олимпиады.