«МОК правильно сделал»: Депутат о недопуске россиян к церемонии открытия ОИ-2026

24 января 2026, 16:50

Журова: недопуск россиян к церемонии открытия ОИ-2026 даст лучше подготовиться

Фото: istockphoto/User10095428_393

Депутат Госдумы Светлана Журова поддержала решение МОК не допускать нейтральных спортсменов до церемонии открытия Игр-2026, отметив, что это даже пойдет им на пользу. Ее цитирует РИА Новости.





По словам Журовой, участие в открытии без флага и гимна вызвало бы лишние вопросы и споры, поэтому «смысла нет». Атлетам лучше сосредоточиться на тренировках и подготовке к стартам, считает парламентарий.





«Лучше ребята будут спокойно тренироваться и готовиться. Так что МОК даже правильно сделал, что не допустил», — прокомментировала собеседница.