На церемонию открытия Олимпиады продают два билета по цене одного

04 февраля 2026, 21:27

La Repubblica: На церемонию открытия ОИ-2026 продают два билета по цене одного

Фото: istockphoto/Rob Atherton

Организаторы церемонии открытия Олимпиады-2026 запустили акцию два билета по цене одного. Об этом сообщает La Repubblica. Решение приняли из‑за слабого спроса. При покупке билета с промокодом второй можно получить бесплатно.