На церемонию открытия Олимпиады продают два билета по цене одного

Организаторы церемонии открытия Олимпиады-2026 запустили акцию два билета по цене одного. Об этом сообщает La Repubblica. Решение приняли из‑за слабого спроса. При покупке билета с промокодом второй можно получить бесплатно.



Цены на вход на миланский стадион «Сан-Сиро», где пройдет мероприятие, составляют от 260 до 2026 евро. По данным издания, непроданными остаются около десяти тысяч билетов разных категорий. Предложение с акцией разослали ряду пользователей, в том числе болельщикам футбольного «Милана».

«Сан-Сиро» во время матчей вмещает более 75 тысяч зрителей. Церемонию открытия Олимпиады-2026 запланировали на 6 февраля в Милане.

Ранее, 24 января, в МОК сообщили, что российские спортсмены не будут участвовать в церемонии открытия Игр.

