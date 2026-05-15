Бывший нападающий «Динамо» ответил, кого он видит главным тренером клуба

Футболист Пименов видит Ролана Гусева главным тренером «Динамо»
Бывший форвард московского «Динамо» и сборной России Руслан Пименов заявил, что хотел бы видеть Ролана Гусева у руля «бело-голубых» и в следующем сезоне. По его словам, команда под руководством Гусева показывала неплохую игру, а для полного раскрытия тренерского потенциала специалисту необходимо время.
В текущем сезоне под руководством Гусева «Динамо» провело 19 матчей: восемь побед, шесть поражений и пять ничьих. После 29 туров Московский клуб занимает восьмое место в Российской Премьер-Лиге (РПЛ), набрав 42 очка.
«Хотел ли бы видеть Гусева в «Динамо» в следующем сезоне? А почему нет? Надо доверять нашим специалистам», — цитирует Пименова Metaratings.ru.Заключительный матч сезона «бело-голубые» проведут на выезде против «Балтики». Игра состоится 17 мая, начало — в 18:00 по московскому времени.