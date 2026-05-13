Жоаозиньо назвал условие, при котором «Краснодар» дожмёт «Зенит» в РПЛ
Бывший полузащитник «Краснодара» Жоаозиньо оценил борьбу «быков» за победу в Российской Премьер-Лиге (РПЛ).
В беседе с Metaratings.ru футболист высказался о шансах команды в турнире.
«Надежда умирает последней. Пока надежда на чемпионство «Краснодара» жива. «Краснодар» может победить в РПЛ. «Ростов» захочет обыграть «Зенит», а «Краснодар» победит «Оренбург», — заявил ЖоаозиньоПосле 29 туров «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ с 65 очками и опережает «Краснодар» на два балла. В следующем туре «быки» сыграют дома с «Оренбургом», а петербургская команда встретится на выезде с «Ростовом». Матчи пройдут 17 мая и начнутся в 18:00 по московскому времени.