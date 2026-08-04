Бывший нападающий «Факела» указал на проблемы «Краснодара» с ротацией

04 августа 2026, 14:44

Футболист Шмаров: матч с «Факелом» выявил проблему «Краснодара» с ротацией

Фото: istockphoto/gorodenkoff

Бывший форвард воронежского «Факела» Валерий Шмаров прокомментировал гостевое поражение своей бывшей команды от «Краснодара» (2:3) во втором туре РПЛ, а также указал на кадровые проблемы южан. Об этом стало известно 4 августа.





Экс-нападающий обратил внимание на то, что «быки» после проведения пяти замен позволили сопернику сократить отставание и забить два мяча. По мнению Шмарова, это свидетельствует о недостатке равноценной скамейки в стане краснодарцев.





«Матч с «Факелом» показал, что у «Краснодара» есть проблемы с ротацией. (Тренеру «Краснодара» Мураду) Мусаеву некем равноценно заменить игроков стартового состава», — цитирует спикера Metaratings.ru.