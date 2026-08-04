Футбольный агент высказался о востребованности Слуцкого в РПЛ

04 августа 2026, 12:14

Агент Барбоза: Слуцкий будет востребованным тренером, но предложений надо ждать

Фото: istockphoto/Rafa Jodar

Португальский футбольный агент Паулу Барбоза выразил мнение, что российский специалист Леонид Слуцкий в перспективе вновь станет востребованным на рынке Российской Премьер-Лиги. Об этом стало известно во вторник.





2 августа Слуцкий официально покинул пост главного тренера китайского клуба «Шанхай Шэньхуа», который возглавлял с января 2024 года. Под его руководством команда дважды выигрывала Суперкубок Китая и дважды финишировала на втором месте в национальном чемпионате.





«Думаю, Слуцкий прекрасно понимает, что лучшие команды РПЛ уже имеют тренеров. Конечно, Леонид будет востребован в чемпионате России. Видимо, ему придётся подождать», — цитирует Барбозу Metaratings.ru.