Футбольный агент высказался о востребованности Слуцкого в РПЛ
Агент Барбоза: Слуцкий будет востребованным тренером, но предложений надо ждать
Португальский футбольный агент Паулу Барбоза выразил мнение, что российский специалист Леонид Слуцкий в перспективе вновь станет востребованным на рынке Российской Премьер-Лиги. Об этом стало известно во вторник.
2 августа Слуцкий официально покинул пост главного тренера китайского клуба «Шанхай Шэньхуа», который возглавлял с января 2024 года. Под его руководством команда дважды выигрывала Суперкубок Китая и дважды финишировала на втором месте в национальном чемпионате.
«Думаю, Слуцкий прекрасно понимает, что лучшие команды РПЛ уже имеют тренеров. Конечно, Леонид будет востребован в чемпионате России. Видимо, ему придётся подождать», — цитирует Барбозу Metaratings.ru.Агент также отметил, что в случае интереса со стороны европейских команд специалисту также потребуется время. Большинство европейских клубов уже завершили формирование тренерского штаба, заключил спикер.