Бывший нападающий «Меца» Пименов высказался о поражении сборной Франции в полуфинальном матче ЧМ-2026

17 июля 2026, 13:37

Пименов: Франция выглядит фаворитом в матче за 3 место, но это ничего не значит

Фото: iStock/gorodenkoff

Экс-нападающий «Меца» Руслан Пименов высказался о поражении сборной Франции в полуфинальном матче ЧМ-2026 против Испании (0:2), а также оценил шансы французов на победу в матче за третье место. Об этом пишет Metaratings.ru.