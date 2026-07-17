Бывший нападающий «Меца» Пименов высказался о поражении сборной Франции в полуфинальном матче ЧМ-2026
Экс-нападающий «Меца» Руслан Пименов высказался о поражении сборной Франции в полуфинальном матче ЧМ-2026 против Испании (0:2), а также оценил шансы французов на победу в матче за третье место. Об этом пишет Metaratings.ru.
Пименов отметил, что в каждом эпизоде испанские футболисты оказывались сильнее своих французских соперников. Испания продемонстрировала превосходство по всем аспектам игры. Мбаппе, Дембеле и Барколя, по его словам, действовали недостаточно эффективно. Они не смогли соответствовать скорости и технике испанских игроков.
Сборная Франции на бумаге кажется очевидным претендентом на победу в матче за бронзовые медали. Однако, как подчеркнул бывший нападающий «Меца», французы также считались фаворитами в игре с Испанией и в борьбе за выход в финал, а также в самом турнире. Поэтому, согласно его мнению, статус фаворита не гарантирует успеха.
Финальная игра чемпионата мира по футболу пройдёт 19 июля. В полночь Франция и Англия встретятся в матче за бронзовые медали, а в 10 часов вечера начнётся финал между Испанией и Аргентиной на стадионе «Метлайф» в Нью-Йорке.
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