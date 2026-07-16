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Экс-президент московского «Локомотива» прокомментировал возможный переход полузащитника Батракова в «Пари Сен-Жермен»

Наумов: никакого трансфера Батракова в «ПСЖ» уже не будет
Фото: iStock/FOTOKITA

Бывший президент московского «Локомотива» Николай Наумов высказался о возможном переходе полузащитника столичной команды Алексея Батракова в «Пари Сен-Жермен». Об этом пишет Metaratings.ru.



Ранее доверенное лицо агента Батракова, Владимир Кузьмичёв, сообщил «Чемпионату», что возможность перехода российского футболиста в «ПСЖ» по-прежнему существует.

Наумов же считает, что если ситуация так долго затягивается, то трансфер в «ПСЖ» маловероятен. Это всего лишь разговоры, пояснил он.

По его словам, Батракову следует отказаться от иллюзий о мифических контрактах и сосредоточиться на подготовке к новому сезону, чтобы подтвердить свой статус одного из лучших игроков России. Он также отметил, что спортсмен молод, и его карьера только начинается.

Екатерина Коршунова

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