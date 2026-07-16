Экс-президент московского «Локомотива» прокомментировал возможный переход полузащитника Батракова в «Пари Сен-Жермен»
Бывший президент московского «Локомотива» Николай Наумов высказался о возможном переходе полузащитника столичной команды Алексея Батракова в «Пари Сен-Жермен». Об этом пишет Metaratings.ru.
Ранее доверенное лицо агента Батракова, Владимир Кузьмичёв, сообщил «Чемпионату», что возможность перехода российского футболиста в «ПСЖ» по-прежнему существует.
Наумов же считает, что если ситуация так долго затягивается, то трансфер в «ПСЖ» маловероятен. Это всего лишь разговоры, пояснил он.
По его словам, Батракову следует отказаться от иллюзий о мифических контрактах и сосредоточиться на подготовке к новому сезону, чтобы подтвердить свой статус одного из лучших игроков России. Он также отметил, что спортсмен молод, и его карьера только начинается.
Читайте также: