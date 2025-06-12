Бывший нападающий сборной России допустил возвращение Соболева в «Спартак»

12 июня 2025, 17:19

Черышев считает возможным возвращение Соболева в «Спартак»

Дмитрий Черышев (Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов)

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Черышев выразил своё мнение о возможном трансфере игрока «Зенита» Александра Соболева и переходе форварда «Химок» Антона Заболотного в «Спартак». Спортсмен сообщил об этом в беседе с Metaratings.ru.





Известно, что летом 2024 года Соболев перешёл из «Спартака» в «Зенит». А по информации от Metaratings.ru, с нападающим «Химок» Антоном Заболотным в данный момент ведёт переговоры «Спартак». Российский футболист Денис Черышев ответил на информацию о возможном переходе «коллег».

«В «Химках» Заболотный показывал хорошую игру. И по стилю он подходит «Спартаку». Вполне возможно, что он быстро вольётся в состав. Соболев? У «Спартака» есть свои приоритеты. Если Соболев этим требованиям соответствует, то почему бы и нет?» – высказался Черышев.