Бесчастных оценил итоги выступления «Спартака» в сезоне-2024/25

11 июня 2025, 16:03

Бесчастных о «Спартаке»: не буду критиковать, но за Кубок можно было побороться

Владимир Бесчастных (Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко)

Бывший нападающий «Спартака» Владимир Бесчастных оценил итоги выступления «красно-белых» в сезоне-2024/25. Об этом информирует Metaratings.ru.







«Я ждал большего после окончания первой части чемпионата. Не буду никого критиковать, не очень люблю это делать. Но за Кубок можно было побороться», — заявил Бесчастных.