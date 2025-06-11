Бесчастных оценил итоги выступления «Спартака» в сезоне-2024/25
Бесчастных о «Спартаке»: не буду критиковать, но за Кубок можно было побороться
Бывший нападающий «Спартака» Владимир Бесчастных оценил итоги выступления «красно-белых» в сезоне-2024/25. Об этом информирует Metaratings.ru.
«Я ждал большего после окончания первой части чемпионата. Не буду никого критиковать, не очень люблю это делать. Но за Кубок можно было побороться», — заявил Бесчастных.
На вопрос о том, является ли логичным продление Станковича, экс-нападающий отметил, что необходимо смотреть внутрь клуба.
«Спартак» провел предыдущий сезон под руководством Деяна Станковича. Команда заняла четвертое место в РПЛ и дошла до финала нижней сетки FONBET Кубка России, где вылетела от «Ростова».
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