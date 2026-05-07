Бывший нападающий сборной России оценил шансы «Краснодара» и «Динамо» выйти в суперфинал FONBET Кубка России

07 мая 2026, 14:54

Футболист Павлюченко: у «Краснодара» и «Динамо» равные шансы на выход в финал

Бывший форвард сборной России Роман Павлюченко поделился ожиданиями от ответного матча FONBET Кубка России между «Краснодаром» и «Динамо». По его словам, в этом противостоянии отсутствует явный фаворит, а шансы команд на выход в суперфинал турнира абсолютно равные.





Игра состоится 7 мая на поле «Краснодара». Начало встречи — в 20:30 по московскому времени.





«Спартак» вышел в Суперфинал Кубка России и ждёт своего соперника. Им может стать как «Краснодар», так и «Динамо», — цитирует Павлюченко Metaratings.ru.



