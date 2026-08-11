Полузащитник махачкалинского «Динамо» назвал главного претендента на чемпионство в РПЛ
Футболист Глушков назвал «Зенит» главным претендентом на чемпионство в РПЛ
Полузащитник махачкалинского «Динамо» Никита Глушков подвел итоги матча третьего тура РПЛ против московского «Динамо» (1:3) и оценил расстановку сил в турнирной гонке. Об этом стало известно 11 августа.
В беседе в микст-зоне футболист безоговорочно выделил действующего чемпиона. Его цитирует Metaratings.ru.
«Главный претендент на чемпионство в этом сезоне — «Зенит». Сейчас в России это лучшая команда. Сто процентов, и по составу, и по игре. «Зенит» сильнее «Краснодара» и «Спартака», это моё мнение», — заявил Глушков.Подопечные Сергея Семака после трех туров имеют в активе шесть очков и занимают вторую строчку в таблице. В четвертом туре петербуржцы примут на своем поле московское «Динамо» — встреча состоится 16 августа, стартовый свисток прозвучит в 14:30 по московскому времени.