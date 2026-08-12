Вратарь «Краснодара» оценил результативность Кривцова после победы над «Спартаком» в третьем туре РПЛ

12 августа 2026, 16:49

Вратарь Агкацев: Кривцов стал новым лидером

Фото: istockphoto/Anton Vierietin

Вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев прокомментировал уверенный старт Никиты Кривцова в новом сезоне Российской Премьер-Лиги. Об этом стало известно 12 августа.





После победы над «Спартаком» (2:1) в третьем туре Агкацева спросили, можно ли считать, что команда нивелировала потерю Эдуарда Сперцяна, а новым лидером стал Кривцов. Спикера цитирует Metaratings.ru.





«Наверное, да. Никита сейчас — один из лидеров команды. Яркое начало сезона для него. Дай Бог, чтобы он продолжал в том же духе», — ответил вратарь.