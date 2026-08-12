Вратарь «Краснодара» оценил результативность Кривцова после победы над «Спартаком» в третьем туре РПЛ
Вратарь Агкацев: Кривцов стал новым лидером
Вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев прокомментировал уверенный старт Никиты Кривцова в новом сезоне Российской Премьер-Лиги. Об этом стало известно 12 августа.
После победы над «Спартаком» (2:1) в третьем туре Агкацева спросили, можно ли считать, что команда нивелировала потерю Эдуарда Сперцяна, а новым лидером стал Кривцов. Спикера цитирует Metaratings.ru.
«Наверное, да. Никита сейчас — один из лидеров команды. Яркое начало сезона для него. Дай Бог, чтобы он продолжал в том же духе», — ответил вратарь.Сперцян покинул «Краснодар» перед стартом сезона, перебравшись в саудовский «Аль-Ахли». Кривцов, в свою очередь, в трех матчах РПЛ отметился тремя голами и одной голевой передачей.
«Краснодар» — единственная команда лиги, набравшая максимум очков в трех турах (9). С этим показателем южане единолично возглавляют турнирную таблицу.
В четвертом туре чемпионата России «Краснодар» 15 августа примет на своем поле «Ахмат». Встреча начнется в 20:45 по московскому времени.