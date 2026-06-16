Бывший полузащитник «Локомотива» объяснил значение продления Акинфеева для ЦСКА
Футболист Тарасов: продление Акинфеева для ЦСКА означает плюс и порядок
Бывший хавбек «Локомотива» Дмитрий Тарасов высказался о продлении соглашения с Игорем Акинфеевым, которое московский ЦСКА официально подтвердил 2 июня. Новый договор с 40-летним голкипером рассчитан до окончания сезона-2026/27.
В беседе с Metaratings.ru Тарасов заявил, что не придает значения возрасту футболиста, делая акцент на психологическом настрое и самоотдаче. По его словам, при правильном мышлении и дисциплине возрастные рамки не являются препятствием для достижения высоких результатов.
«Для ЦСКА это только плюс, когда такой лидер продлевает контракт. Это значит, что внутри команды точно будет порядок», — произнес Дмитрий.
Воспитанник академии ЦСКА Игорь Акинфеев защищает ворота основного состава с 2003 года. За свою карьеру в стане «красно-синих» он провел 818 официальных матчей, в 327 из которых сумел сохранить свои ворота «сухими».