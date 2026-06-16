Бывший полузащитник «Локомотива» объяснил значение продления Акинфеева для ЦСКА

16 июня 2026, 17:03

Футболист Тарасов: продление Акинфеева для ЦСКА означает плюс и порядок

Фото: istockphoto/Rost-9D

Бывший хавбек «Локомотива» Дмитрий Тарасов высказался о продлении соглашения с Игорем Акинфеевым, которое московский ЦСКА официально подтвердил 2 июня. Новый договор с 40-летним голкипером рассчитан до окончания сезона-2026/27.





В беседе с Metaratings.ru Тарасов заявил, что не придает значения возрасту футболиста, делая акцент на психологическом настрое и самоотдаче. По его словам, при правильном мышлении и дисциплине возрастные рамки не являются препятствием для достижения высоких результатов.





«Для ЦСКА это только плюс, когда такой лидер продлевает контракт. Это значит, что внутри команды точно будет порядок», — произнес Дмитрий.