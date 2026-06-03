Пономарёв: хорошо отношусь к продлению Акинфеева, но лучше бы он закончил

03 июня 2026, 15:13

Фото: iStock/FOTOKITA

Бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарёв высказался о продлении контракта столичной команды с вратарём и капитаном Игорем Акинфеевым. Об этом пишет Metaratings.ru.





Контракт с 40-летним спортсменом действует до завершения сезона 2026/27. Бывший игрок ЦСКА считает, что подписание годового контракта — это разумное и взвешенное решение со стороны руководства.





«Игорь посмотрит на своё состояние, подумает о будущем, соберётся с мыслями. Хотя мне кажется, что лучше бы он закончил в этом году. Безусловно, он составит конкуренцию Торопу. Плюс у Владислава может быть травма, а кто его заменит? Пока нет других голкиперов. Игорь и заменит, если что», — выразил мнение Пономарёв.