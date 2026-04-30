Мостовой призвал позволить Акинфееву самому решать, когда уходить из футбола
Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой заявил, что голкиперу ЦСКА Игорю Акинфееву нужно позволить самостоятельно решить вопрос о завершении карьеры. Его слова приводит Metaratings.ru.
Мостовой отметил, что он «прожил большую футбольную жизнь» в Европе и знает, как там относятся к «своим легендам». Он считает, что, когда игрок переступает определенный возрастной рубеж, он сам должен объявить об уходе.
«Наступает период, когда такие легенды должны сами сказать, что им пора уйти», — сказал собеседник издания.Сам Акинфеев недавно сообщил, что больше не сыграет за ЦСКА в текущем сезоне из-за травмы, но завершать карьеру не планирует. Уточняется, что в этом игровом году вратарь провел 21 матч, пропустил 23 мяча и четыре раза отыграл «на ноль».