Мостовой призвал позволить Акинфееву самому решать, когда уходить из футбола

Игорь Акинфеев

Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой заявил, что голкиперу ЦСКА Игорю Акинфееву нужно позволить самостоятельно решить вопрос о завершении карьеры. Его слова приводит Metaratings.ru.





Мостовой отметил, что он «прожил большую футбольную жизнь» в Европе и знает, как там относятся к «своим легендам». Он считает, что, когда игрок переступает определенный возрастной рубеж, он сам должен объявить об уходе.

«Наступает период, когда такие легенды должны сами сказать, что им пора уйти», — сказал собеседник издания.