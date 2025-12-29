Достижения.рф

«Черноморец» и махачкалинское «Динамо» согласовали переход Евсеева

«Черноморец» и махачкалинское «Динамо» согласовали все детали перехода главного тренера Вадима Евсеева. Об этом сообщает Metaratings.ru.



Новороссийский футбольный клуб «Черноморец» получит компенсацию в размере 3 миллионов рублей за уход главного тренера Вадима Евсеева. О назначении нового наставника будет объявлено в ближайшее время.

После ухода Евсеева команда начнет подготовку к возобновлению сезона под руководством Эдуарда Саркисова. Первые два тренировочных сбора «Черноморец» проведет в Новороссийске. Трансферная политика клуба может быть скорректирована.

Евсеев тренировал «Черноморец» с осени 2025 года. За это время команда провела 15 матчей, из которых семь выиграла, три сыграла вничью и пять проиграла. По итогам первой части сезона «Черноморец» занял 12-е место в Лиге PARI.

