«Черноморец» и махачкалинское «Динамо» согласовали переход Евсеева
«Черноморец» и махачкалинское «Динамо» согласовали все детали перехода главного тренера Вадима Евсеева. Об этом сообщает Metaratings.ru.
Новороссийский футбольный клуб «Черноморец» получит компенсацию в размере 3 миллионов рублей за уход главного тренера Вадима Евсеева. О назначении нового наставника будет объявлено в ближайшее время.
После ухода Евсеева команда начнет подготовку к возобновлению сезона под руководством Эдуарда Саркисова. Первые два тренировочных сбора «Черноморец» проведет в Новороссийске. Трансферная политика клуба может быть скорректирована.
Евсеев тренировал «Черноморец» с осени 2025 года. За это время команда провела 15 матчей, из которых семь выиграла, три сыграла вничью и пять проиграла. По итогам первой части сезона «Черноморец» занял 12-е место в Лиге PARI.
