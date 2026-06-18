Бывший полузащитник сборной России поделился прогнозом по сборной Узбекистана на ЧМ-2026

18 июня 2026, 10:48

Экс-футболист Самедов поддержал сборную Узбекистана на ЧМ-2026

Фото: iStock/Mahir Asadli

Бывший полузащитник сборной России Александр Самедов поделился наблюдениями об уровне игры команды Узбекистана, а также дал прогноз на выход узбекистанцев в плей-офф ЧМ-2026.





Впервые в истории сборной Узбекистана предоставится честь участвовать в мундиале. Их соперниками на поле группе К станут Португалия, Колумбия и ДР Конго.

«Я буду переживать за сборную Узбекистана. Выход в плей-офф ЧМ-2026 — реальная перспектива для неё. Сейчас это сделать проще, чем на прошлых чемпионатах мира. В составе узбекистанской команды много хороших футболистов. Сама сборная играет дисциплинированно», — рассказал Самедов Metaratings.ru.