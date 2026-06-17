Месси готовится установить новый рекорд на ЧМ по футболу

17 июня 2026, 06:37

Месси стал лучшим бомбардиром чемпионатов мира после хет-трика в ворота Алжира

Лионель Месси (Фото: Instagram* / @leomessi)

Нападающий и капитан сборной Аргентины Лионель Месси вырвался на первое место в списке лучших бомбардиров чемпионатов мира благодаря успешному выступлению национальной команды. Об этом пишет ТАСС.