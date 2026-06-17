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Месси готовится установить новый рекорд на ЧМ по футболу

Месси стал лучшим бомбардиром чемпионатов мира после хет-трика в ворота Алжира
Лионель Месси (Фото: Instagram* / @leomessi)

Нападающий и капитан сборной Аргентины Лионель Месси вырвался на первое место в списке лучших бомбардиров чемпионатов мира благодаря успешному выступлению национальной команды. Об этом пишет ТАСС.



После хет‑трика в матче группового этапа ЧМ‑2026 против Алжира на его счету стало 16 голов на мировых первенствах. Встреча прошла в Канзас‑Сити (штат Миссури, США) и завершилась со счетом 3:0. Месси отличился на 17‑й, 60‑й и 76‑й минутах.

Теперь аргентинец делит первое место в рейтинге бомбардиров с немецким форвардом Мирославом Клозе, завершившим карьеру. У обоих футболистов по 16 забитых мячей за всю историю чемпионатов мира.

Конкуренцию восьмикратному обладателю «Золотого мяча» составляет Килиан Мбаппе из национальной команды Франции. У нападающего мадридского «Реала» 13 голов в активе.

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Александр Огарёв

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