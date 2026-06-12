Бывший полузащитник сборной России рассказал, на что готов ради интересной игры на ЧМ

12 июня 2026, 21:52

Футболист Тарасов готов к подъему в 5 утра ради интересного матча на ЧМ

Фото: istockphoto/Andreyuu

Бывший полузащитник «Локомотива» и сборной России Дмитрий Тарасов заявил, что готов ради интересного матча чемпионата мира по футболу проснуться в пять утра. Футболист отметил, что не болеет за какую-то одну сборную, но ему импонирует Криштиану Роналду как игрок и личность, поэтому он будет переживать за Португалию.





По словам Тарасова в беседе с Metaratings.ru, он с большим интересом следит за турниром, посмотрел матч открытия, а вторую игру изучил в обзоре. В число фаворитов ЧМ-2026 Тарасов включил Францию, Бразилию, Англию и Португалию, а также допустил, что сюрприз могут преподнести одна из африканских стран.





«Если будет интересный матч, готов встать в 5 утра, чтобы посмотреть. Я и так встаю в 6 утра, на час раньше проснуться, чтобы посмотреть футбол, не проблема», — сказал Тарасов.