Бывший полузащитник сборной России рассказал, на что готов ради интересной игры на ЧМ
Футболист Тарасов готов к подъему в 5 утра ради интересного матча на ЧМ
Бывший полузащитник «Локомотива» и сборной России Дмитрий Тарасов заявил, что готов ради интересного матча чемпионата мира по футболу проснуться в пять утра. Футболист отметил, что не болеет за какую-то одну сборную, но ему импонирует Криштиану Роналду как игрок и личность, поэтому он будет переживать за Португалию.
По словам Тарасова в беседе с Metaratings.ru, он с большим интересом следит за турниром, посмотрел матч открытия, а вторую игру изучил в обзоре. В число фаворитов ЧМ-2026 Тарасов включил Францию, Бразилию, Англию и Португалию, а также допустил, что сюрприз могут преподнести одна из африканских стран.
«Если будет интересный матч, готов встать в 5 утра, чтобы посмотреть. Я и так встаю в 6 утра, на час раньше проснуться, чтобы посмотреть футбол, не проблема», — сказал Тарасов.Чемпионат мира 2026 года проходит с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. В турнире впервые участвуют 48 команд. Финал состоится на стадионе «Метлайф» в Нью-Йорке.