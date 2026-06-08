Экс-тренер «Факела» назвал главного фаворита ЧМ-2026
Бывший главный тренер воронежского «Факела» Дмитрий Пятибратов назвал сборную Франции главным фаворитом предстоящего чемпионата мира. Специалист отметил, что французская команда выглядит очень сбалансированной и организованной, обладает потрясающим подбором игроков и инстинктом победителя.
Пятибратов заявил Metaratings.ru, что будет болеть за французов на турнире. Чемпионат мира пройдет в США, Канаде и Мексике и стартует 11 июня. На групповом этапе сборная Франции встретится с Сенегалом, Ираком и Норвегией.
Ранее экс-нападающий национальной команды России Руслан Пименов выразил мнение, что отсутствие российских футболистов на чемпионате мира 2026 года станет серьезным минусом для турнира. По его словам, российская сборная при допуске к соревнованиям могла бы преподнести приятный сюрприз многим болельщикам.
Вместе с тем спортсмен раскритиковал решение ФИФА о расширении числа участников мундиаля до 48 команд. Решающий матч состоится на американском стадионе «Метлайф».
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