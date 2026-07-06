Бывший полузащитник сборной России высказался о бомбардирах ЧМ-2026
Футболист Канчельскис: за звание лучшего бомбардира борется молодежь и ветераны
Бывший полузащитник сборной России и «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис поделился мнением о борьбе за «Золотую бутсу» нынешнего мундиаля. По словам спикера, интрига в споре снайперов сохраняется сразу у нескольких звездных игроков.
Особое внимание Канчельскис обратил на тройку лидеров: Килиана Мбаппе (Франция), Эрлинга Холанда (Норвегия) и Лионеля Месси (Аргентина), пишет Metaratings.ru. На текущий момент все трое имеют по семь забитых мячей, однако Холанд провел на один матч меньше из-за пропуска встречи с французами (1:4), а Месси еще предстоит сыграть в 1/8 финала против Египта.
«Противостояние молодёжи и ветеранов. Старые забивают, и молодые тоже забивают», — прокомментировал собеседник.Матч Аргентина — Египет состоится 7 июля. Старт — в 19:00 по московскому времени.