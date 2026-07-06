Бывший полузащитник сборной России высказался о бомбардирах ЧМ-2026

06 июля 2026, 18:30

Футболист Канчельскис: за звание лучшего бомбардира борется молодежь и ветераны

Фото: istockphoto/Rafa Jodar

Бывший полузащитник сборной России и «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис поделился мнением о борьбе за «Золотую бутсу» нынешнего мундиаля. По словам спикера, интрига в споре снайперов сохраняется сразу у нескольких звездных игроков.





Особое внимание Канчельскис обратил на тройку лидеров: Килиана Мбаппе (Франция), Эрлинга Холанда (Норвегия) и Лионеля Месси (Аргентина), пишет Metaratings.ru. На текущий момент все трое имеют по семь забитых мячей, однако Холанд провел на один матч меньше из-за пропуска встречи с французами (1:4), а Месси еще предстоит сыграть в 1/8 финала против Египта.





«Противостояние молодёжи и ветеранов. Старые забивают, и молодые тоже забивают», — прокомментировал собеседник.