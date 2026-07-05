«Отвыкли»: Экс-защитник сборной России оценил шансы команды на успех на ЧМ-2026
Футболист Семёнов: сборной России было бы тяжело бороться за плей-офф ЧМ-2026
Бывший защитник сборной России Андрей Семёнов оценил перспективы национальной команды на чемпионате мира 2026 года.
В беседе с Metaratings.ru спортсмен заявил, что российская сборная вряд ли сможет претендовать на выход в плей-офф.
«Ей было бы очень тяжело бороться за это. Это с учётом расширения числа команд. Сборная России последний раз получала международную практику почти пять лет назад. За это время она отвыкла от высокого уровня сопротивления. На ЧМ-2026 выступают сильнейшие сборные мира. Нашей национальной команде было бы тяжело играть с Испанией и Аргентиной», — отметил Семёнов.ЧМ-2026 стартовал 11 июня и завершится 19 июля. В этом году в финальной стадии впервые участвуют 48 сборных. Решающий матч примет стадион «Метлайф» в Нью-Йорке. Сборная России сейчас занимает 35-ю строчку в рейтинге ФИФА.