Бывший полузащитник сборной России высказался о дисквалификации Талалаева

20 марта 2026, 17:32

Футболист Мамаев: Талалаев подготовит ребят, но «Балтике» будет его не хватать

Бывший полузащитник сборной России Павел Мамаев прокомментировал дисквалификацию главного тренера «Балтики» Андрея Талалаева по итогам матча 21-го тура РПЛ с ЦСКА.





Ранее, 20 марта, «Спорт-Экспресс» сообщил, что Талалаева отстранили на четыре матча чемпионата России и оштрафовали на 300 тысяч рублей. По мнению Мамаева, отсутствие наставника на бровке может сказаться на команде, однако «Балтика» уже сталкивалась с подобной ситуацией и умеет с ней справляться.





«Андрей Викторович способен подготовить футболистов», — прокомментировал собеседник Metaratings.ru.