Бывший полузащитник сборной России высказался о дисквалификации Талалаева

Футболист Мамаев: Талалаев подготовит ребят, но «Балтике» будет его не хватать
Бывший полузащитник сборной России Павел Мамаев прокомментировал дисквалификацию главного тренера «Балтики» Андрея Талалаева по итогам матча 21-го тура РПЛ с ЦСКА.
Ранее, 20 марта, «Спорт-Экспресс» сообщил, что Талалаева отстранили на четыре матча чемпионата России и оштрафовали на 300 тысяч рублей. По мнению Мамаева, отсутствие наставника на бровке может сказаться на команде, однако «Балтика» уже сталкивалась с подобной ситуацией и умеет с ней справляться.
«Андрей Викторович способен подготовить футболистов», — прокомментировал собеседник Metaratings.ru.
Матч между «Балтикой» и ЦСКА состоялся 14 марта в Калининграде и завершился победой хозяев со счётом 1:0. В компенсированное ко второму тайму время мяч покинул пределы поля, после чего Талалаев выбил его на трибуну. Затем, как сообщалось, полузащитник армейцев Энрике Кармо толкнул тренера. После этого на поле началась массовая потасовка, по итогам которой красные карточки получили Талалаев и главный тренер ЦСКА Фабио Челестини.