Бывший защитник «Зенита» назвал главного претендента на победу в РПЛ и Кубке России

04 марта 2026, 13:19

Футболист Вьештица назвал «Зенит» главным претендентом на победу в РПЛ

Фото: istockphoto/matimix

Бывший защитник «Зенита» Милан Вьештица оценил игру петербуржцев после зимней паузы, а также их перспективы в РПЛ и FONBET Кубке России.





3 марта «сине-бело-голубые» обыграли «Балтику» со счётом 1:0 и вышли в полуфинал Пути регионов Кубка России. Следующим соперником команды станет победитель пары «Ростов» — «Динамо» Махачкала.





«В РПЛ и в Кубке России «Зенит» — главный претендент на победу», — прокомментировал Вьештица Metaratings.ru.