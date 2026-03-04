Бывший защитник «Зенита» назвал главного претендента на победу в РПЛ и Кубке России
Футболист Вьештица назвал «Зенит» главным претендентом на победу в РПЛ
Бывший защитник «Зенита» Милан Вьештица оценил игру петербуржцев после зимней паузы, а также их перспективы в РПЛ и FONBET Кубке России.
3 марта «сине-бело-голубые» обыграли «Балтику» со счётом 1:0 и вышли в полуфинал Пути регионов Кубка России. Следующим соперником команды станет победитель пары «Ростов» — «Динамо» Махачкала.
«В РПЛ и в Кубке России «Зенит» — главный претендент на победу», — прокомментировал Вьештица Metaratings.ru.
Эксперт также подчеркнул, что петербуржцы традиционно ставят задачу выигрывать во всех турнирах. После 19 туров чемпионата России «Зенит» идёт вторым, набрав 42 очка. В 20-м туре команда 8 марта сыграет с «Оренбургом» — стартовый свисток прозвучит в 12:00 по Москве.