Бывший полузащитник сборной России высказался об интриге в РПЛ

12 марта 2026, 12:50

Футболист Газинский заявил об интриге в РПЛ до последнего тура

Фото: istockphoto/Rafa Jodar

Бывший полузащитник сборной России Юрий Газинский прокомментировал борьбу за высокие места в РПЛ и оценил расклад сил в чемпионате.





После 20 туров лидирует «Краснодар» (43 очка), следом идёт «Зенит» (42), третью строчку занимает «Локомотив» (41). ЦСКА с 36 баллами располагается на четвёртом месте.





«Первые матчи после возобновления сезона показывают, что интрига в РПЛ будет держаться до последнего тура», — прокомментировал собеседник Metaratings.ru.