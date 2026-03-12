Бывший полузащитник сборной России высказался об интриге в РПЛ
Футболист Газинский заявил об интриге в РПЛ до последнего тура
Бывший полузащитник сборной России Юрий Газинский прокомментировал борьбу за высокие места в РПЛ и оценил расклад сил в чемпионате.
После 20 туров лидирует «Краснодар» (43 очка), следом идёт «Зенит» (42), третью строчку занимает «Локомотив» (41). ЦСКА с 36 баллами располагается на четвёртом месте.
«Первые матчи после возобновления сезона показывают, что интрига в РПЛ будет держаться до последнего тура», — прокомментировал собеседник Metaratings.ru.
Газинский подчеркнул, что интерес к лиге растет за счет того, что претендентов на вылет и чемпионов определят в самом конце.