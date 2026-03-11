Губерниев прокомментировал слова Дзюбы о возможной работе тренером «Спартака»
Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о заявлении нападающего «Акрона» Артёма Дзюбы, который в шутку заявил о желании возглавить московский «Спартак». Форвард сказал об этом после матча 20-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором столичная команда обыграла клуб из Тольятти со счетом 4:3.
Губерниев отметил, что при наличии тренерского образования перед Дзюбой могут быть открыты различные возможности. При этом он в шутливой форме добавил, что «Спартак» в будущем якобы должен возглавить Александр Мостовой, а Дзюбе тогда придется искать работу в других клубах. Комментатор в беседе с Metaratings.ru подчеркнул, что Дзюба является хорошим мотиватором и способен добиться успеха в тренерской профессии, если серьезно займется этой работой.
37-летний Дзюба — воспитанник «Спартака». За основной состав московского клуба он выступал с 2006 по 2015 год (с перерывами на аренды в «Томь» и «Ростов»), проведя 166 матчей, в которых забил 38 голов и отдал 23 результативные передачи. Сейчас красно-белые под руководством Хуана Карлоса Карседо занимают шестое место в РПЛ с 35 очками. В 21-м туре команда сыграет в Санкт-Петербурге против «Зенита» 14 марта.
