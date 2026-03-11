Губерниев прокомментировал слова Дзюбы о возможной работе тренером «Спартака»

11 марта 2026, 14:02

Фото: iStock/Andreyuu

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о заявлении нападающего «Акрона» Артёма Дзюбы, который в шутку заявил о желании возглавить московский «Спартак». Форвард сказал об этом после матча 20-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором столичная команда обыграла клуб из Тольятти со счетом 4:3.