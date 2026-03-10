Защитник «Локомотива» Фассон: Батраков может стать лучшим бомбардиром РПЛ
Защитник «Локомотива» Лукас Фассон после матча 20-го тура Российской Премьер-Лиги против «Ахмата» (2:2) заявил, что полузащитник команды Алексей Батраков способен стать лучшим бомбардиром турнира в этом сезоне.
По словам Фассона, такой результат был бы полезен как для самого игрока, так и для команды. В беседе с Metaratings.ru он отметил, что Батраков обладает всеми шансами завершить чемпионат в статусе главного голеадора.
В текущем сезоне РПЛ Батраков забил 11 мячей. Столько же голов на счету нападающего «Балтики» Брайан Хиль. Всего в сезоне Батраков провёл 26 матчей за «Локомотив» во всех турнирах, в которых забил 15 голов и отдал восемь результативных передач.
