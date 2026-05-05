Сычёв выделил пятерку лучших футболистов нынешнего сезона РПЛ
Экс-футболист «Локомотива» и сборной России Дмитрий Сычёв выделил пятерку лучших игроков нынешнего сезона чемпионата России и отметил абсолютного фаворита. Об этом сообщает Metaratings.ru.
«Я всё-таки приверженец того, что кто больше решает и приносит очков, влияет на команду, тот и лучший. Поэтому для меня абсолютно лучший — Кордоба», — пояснил бывший футболист «Локомотива» и сборной России.
32-летний нападающий «Краснодара» из Колумбии Джон Кордоба в текущем сезоне РПЛ сыграл 26 матчей, забив 16 голов и отдав пять результативных передач. По итогам 28 туров «Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице, набрав 63 очка. В следующем туре, который состоится 11 мая в 20:00 по московскому времени, «чёрно-зелёные» встретятся с московским «Динамо» на выезде.