Стало известно, кем интересуются «Зенит» и «Спартак»

«Зенит» и «Спартак» интересует футболист «Сочи» Александр Дёгтев

Петербургский «Зенит» и московский «Спартак» заинтересованы в трансфере голкипера «Сочи» Александра Дёгтева. Вратарь является воспитанником академии сине-бело-голубых, однако клуб не имеет приоритетного права выкупа игрока.





Как сообщает Metaratings.ru, Дёгтев перешёл в «Сочи» в 2023 году на правах свободного агента, подписав долгосрочный контракт. Тем временем «Спартак» продолжает изучать различные варианты усиления вратарской линии.



Сам 21-летний футболист в апреле в интервью «РБ Спорт» заявил, что не рассчитывает на возвращение в «Зенит», но готов рассмотреть такой вариант, если поступит предложение. При этом приоритетом для Дёгтева он назвал выступление в европейском чемпионате.



В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги воспитанник «Зенита» провёл 17 матчей, пропустил 33 мяча и трижды отыграл «на ноль». Рыночная стоимость вратаря по данным портала Transfermarkt оценивается в 800 тысяч евро.



