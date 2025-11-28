Бывший полузащитник ЦСКА оценил игру Кисляка

28 ноября 2025, 18:01

Зоран Тошич: Кисляку бессмысленно сразу ехать в клуб уровня «Манчестер Юнайтед»

Фото: istockphoto/Andreyuu

Бывший игрок ЦСКА и «Манчестер Юнайтед» Зоран Тошич поделился мнением о выступлениях полузащитника «армейцев» Матвея Кисляка и оценил его перспективы в европейских чемпионатах.





В этом сезоне 20-летний спортсмен сыграл в 25 матчах во всех турнирах, забив пять голов и сделав пять результативных передач.





«Ему нет смысла сразу ехать в клуб уровня «Манчестер Юнайтед». В такой команде он может не получить практику», — отметил Тошич Metaratings.ru.