Достижения.рф

Бывший полузащитник ЦСКА оценил игру Кисляка

Зоран Тошич: Кисляку бессмысленно сразу ехать в клуб уровня «Манчестер Юнайтед»
Фото: istockphoto/Andreyuu

Бывший игрок ЦСКА и «Манчестер Юнайтед» Зоран Тошич поделился мнением о выступлениях полузащитника «армейцев» Матвея Кисляка и оценил его перспективы в европейских чемпионатах.



В этом сезоне 20-летний спортсмен сыграл в 25 матчах во всех турнирах, забив пять голов и сделав пять результативных передач.

«Ему нет смысла сразу ехать в клуб уровня «Манчестер Юнайтед». В такой команде он может не получить практику», — отметил Тошич Metaratings.ru.

Контракт хавбека с «красно-синими» действует до 30 июня 2029 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Кисляка в 16 миллионов евро.
Никита Кротов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0