«Это будет супердерби»: защитник «Динамо» о предстоящей игре со «Спартаком»

28 ноября 2025, 17:09

Защитник «Динамо» Рубенс заявил, что будет рад сыграть со «Спартаком»

Фото: iStock/bildobjektiv

Защитник московского «Динамо» Антонио Рубенс прокомментировал выход команды в полуфинал Пути РПЛ, в котором она встретится со «Спартаком».





В интервью Metaratings.ru футболист высказался о следующем сопернике и поделился ожиданиями от предстоящей игры.

«Конечно, я рад, что мы прошли дальше в Кубке и сыграем именно со «Спартаком». Лично мне очень нравятся такие матчи с принципиальными соперниками, где обе команды хотят играть в хороший футбол. Это будет супердерби. Надеюсь, мы победим», – сказал Рубенс.