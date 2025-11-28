«Это будет супердерби»: защитник «Динамо» о предстоящей игре со «Спартаком»
Защитник «Динамо» Рубенс заявил, что будет рад сыграть со «Спартаком»
Защитник московского «Динамо» Антонио Рубенс прокомментировал выход команды в полуфинал Пути РПЛ, в котором она встретится со «Спартаком».
В интервью Metaratings.ru футболист высказался о следующем сопернике и поделился ожиданиями от предстоящей игры.
«Конечно, я рад, что мы прошли дальше в Кубке и сыграем именно со «Спартаком». Лично мне очень нравятся такие матчи с принципиальными соперниками, где обе команды хотят играть в хороший футбол. Это будет супердерби. Надеюсь, мы победим», – сказал Рубенс.По данным издания, первые матчи 1/2 финала Пути РПЛ запланированы на начало марта. Точное расписание появится позже.