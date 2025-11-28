Полузащитник «Краснодара» обозначил цели клуба
Батчи: цель «Краснодара» взять Кубок и победить в чемпионате
Полузащитник «Краснодара» Жоау Батчи поделился впечатлениями об ответной игре 1/4 финала FONBET Кубка России против «Оренбурга» и рассказал о целях команды.
Портал Metaratings.ru цитирует собеседника.
«Сейчас мы побеждаем, у нас сильная группа игроков, цель осталась та же – выиграть и чемпионат, и Кубок», — отметил спортсмен.
«Краснодар» одержал победу над «Оренбургом» со счётом 4:0 и вышел в полуфинал Пути РПЛ FONBET Кубка России. Батчи стал автором третьего гола в этом матче. Следующим соперником «Краснодара» станет ЦСКА.