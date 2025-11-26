Владислав Радимов высказался о матче «Зенита» с «Пари НН»

26 ноября 2025, 10:38

Радимов: Семак в перерыве ругался очень сильно — и правильно сделал

Фото: iStock/gorodenkoff

Бывший полузащитник «Зенита», эксперт «РБ Спорт» Владислав Радимов прокомментировал слова Максима Глушенкова о том, что петербуржцы провели в Нижнем Новгороде «ужасный матч».





В 16-м туре Российской Премьер-лиги команда «Зенит» на выезде выиграла у «Пари НН» со счётом 2:0.





«Ужасно относительно матча с «Краснодаром», матча с «Динамо» дома, матча с «Локомотивом». Там «Зенит» был прямо машина, которая действительно забивала, уверенно шел к победе, не давала шансу сопернику. То ли это соперник так действует, когда «Зенит» выходит на игры с аутсайдерами — типа мы их все равно обыграем. И вот эта вальяжность первого тайма... Глушенков сам сказал — хорошо, что я забил. И Глушенков сказал, что Семак в перерыве ругался очень сильно — и правильно сделал», — пояснил в беседе с «РБ Спорт» Радимов.